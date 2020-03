Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 08.03.2020

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Straßenverkehrsgefährdung, PKW Fahrer und Fußgänger gesucht / Zeugenaufruf

Am Freitag, den 06.03.2020, gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mann (aus Delmenhorst) mit seinem roten PKW Renault Twingo die Oldenburger Straße in Delmenhorst in Richtung stadtauswärts. An der Einmündung Oldenburger Straße / Rudolf-Königer-Straße bog der Mann mit seinem Twingo in einem sehr weiten Bogen nach rechts in die Oldenburger Straße ab und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein dem Twingo entgegenkommender unbekannter PKW, der die Oldenburger Straße in Rtg. stadteinwärts befuhr und seinerseits nach links in die Oldenburger Straße abbiegen wollte, musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Twingo zu verhindern.

Nach diesem Beinaheunfall lenkte der Twingo-Fahrer zu stark nach rechts, kam auf der Oldenburger Straße in Rtg. stadtauswärts nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Rad-/Gehweg. Ein hier befindlicher unbekannter Fußgänger musste zur Seite springen, um einen Zusammenstoß mit dem Twingo zu verhindern.

Es kam glücklicherweise zu keinem Unfall.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Der 62-jährige Fahrer des Twingo wurde angetroffen. Da bei dem Verursacher Anhaltspunkte für geistige/körperliche Mängel und Anhaltspunkte für einen Medikamenteneinfluss festgestellt wurden, wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Zeugen (insbesondere der unbekannte Führer des entgegenkommenden PKW und der unbekannte Fußgänger) werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst (Tel.: 04221-1559-115) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch



Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell