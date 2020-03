Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 07.03.2020

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Gartenhaus aufgebrochen, 2 Fahrräder entwendet

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter die Tür eines Gartenhauses in der Nelkenstraße in Delmenhorst auf. Entwendet wurden zwei Fahrräder. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Einbruch in Veranstaltungscenter

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schlugen unbek. Täter die Scheibe eines Fensters eines Veranstaltungscenters in der Gustav-Stresemann-Straße in Delmenhorst ein und gelangten in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurden Elektronikartikel entwendet. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell