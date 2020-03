Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des "Nutzhorn Centers" +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen auf dem Parkplatz des "Nutzhorn Centers" in der Nutzhorner Straße geparkten Pkw und entfernte sich danach von der Unfallstelle.

Am Donnerstag, den 05. März 2020, beschädigte der unbekannte Autofahrer zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr, einen schwarzen Volvo Geländewagen, der ordnungsgemäß in einer Parklücke stand. Der Schaden am Geländewagen wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (286145).

