Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche Ladendiebe

Hemer (ots)

Statt anprobierte Kleidung zu bezahlen, haben sich zwei 13 und 14 Jahre alte Jugendliche in der Umkleidekabine eines Supermarktes an der Urbecker Straße ihre Rucksäcke vollgestopft. Mitarbeiter hatten die zwei bereits am Montag beobachtet und Videoaufnahmen sowie leere Verpackungen gesichert. Am Dienstagnachmittag konnten die Beschäftigten die Jungs festhalten und die Polizei anrufen. Einer der Jungs hatte ein Messer dabei. Der Wert der Beute liegt bei mehreren hundert Euro. Die Jugendlichen wurden im Beisein der Eltern vernommen.

