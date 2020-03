Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B212

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, auf der B212 in Elsfleth, wurde ein 69-Jähriger aus der Gemeinde Berne schwer verletzt.

Am Donnerstag, den 06. März 2020, befuhr der 40-jährige Fahrer eines Lkw (7,5 Tonnen) gegen 08:00 Uhr, die B212 in Richtung Elsfleth. Auf Höhe der Straße "Huntebrück" beabsichtigte er nach links abzubiegen, wobei er den entgegenkommenden Pkw eines 69-Jährigen übersah. Bei der Kollision der Fahrzeuge wurde der Mann aus Berne in seinem Mazda eingeklemmt.

Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Verletzungen sind jedoch nicht lebensgefährlich. Der Lkw-Fahrer aus Bremen blieb unverletzt.

Die B212 wurde für die Verkehrsunfallaufnahme und Fahrzeugbergung beidseitig voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

