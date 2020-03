Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Müllcontainers in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Passant meldete am Freitag, 06. März 2020, gegen 1:00 Uhr, den Brand eines Müllcontainers, der an einer Hauswand eines Schnellimbisses in der Mühlenstraße stand.

Als Beamte der Polizei Brake am Brandort eintrafen, schlugen bereits offene Flammen aus dem Container, der sich im rückwärtigen Bereich des Imbisses befand. Die Bewohner des Mehrparteienhauses hatten zum Teil selbstständig das Gebäude verlassen. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Brake Hafenstraße konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude verhindert werden. Sie waren mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.

Durch den Brand wurde der Container gänzlich zerstört. Des Weiteren entstand leichter Sachschaden an einer Regenrinne und einem Fenster. Der Sachschaden wurde insgesamt auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Zeugen, die im Bereich Mühlenstraße und Bahnhofstraße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (00286527).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell