POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in ein Sanitätshaus in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in ein Sanitätshaus in der Breite Straße in Brake eingebrochen.

Dabei wurden in der Zeit von Mittwoch, 04. März 2020, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 05. März 2020, 06:00 Uhr, Türen des Geschäfts aufgebrochen. Im Inneren des Gebäudes wurden die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Täter Diebesgut erlangen konnten, war noch nicht feststellbar.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Breite Straße / Bahnhofstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (281859).

