FW-DO: 23.02.2020 Unfall in Dortmund-Nette. Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Bodelschwingher Str. in Dortmund-Nette zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw gekommen. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Beim Eintreffen der Rettungskräfte lag ein Pkw auf der Straße auf dem Dach, der andere befand sich auf der Seite liegend neben der Straße auf einem Acker. Zwei der Insassen hatten sich bereits selbstständig aus den Fahrzeugen befreit. Der dritte Betroffene war zwar nicht eingeklemmt, musste aber mit Unterstützung der Rettungskräfte aus dem auf der Seite liegenden Fahrzeug gerettet werden. Alle drei Personen wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Bodelschwingher Straße zwischen den Kreuzungen Emscherallee und Haberlandstr./Mooskamp komplett. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren insgesamt mit 34 Kräften im Einsatz.

