FW-DO: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten und neun beschädigten Fahrzeugen

Heute Morgen gegen 8:35 Uhr kam es in Hörde auf der Weingartengartenstraße in Höhe Am Rebstock zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt neun beteiligten PKW. Dabei wurden fünf Personen verletzt.

Aus bislang ungeklärten Gründen fuhr ein aus Richtung Osten kommendes Fahrzeug auf ein stehendes Fahrzeuge auf und schob dieses auf vier weitere Fahrzeuge. Dabei wurden auch drei parkende Fahrzeuge beschädigt.

Es wurde acht betroffene Personen kurzfristig in der nahegelegen Weingartenschule untergebracht und von mehreren Notärzten untersucht. Letztlich wurden vier Erwachse und ein Kind in verschiedene Krankenhäuser transportiert.

Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe abgestreut und eine Fahrzeugbatterie abgeklemmt.

Zur Unfallaufnahme war die Weingartenstraße durch die Polizei komplett gesperrt worden.

Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

