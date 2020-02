Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 14 m hohes Gerüst drohte im Sturm auf die Straße zu stürzen

Dortmund (ots)

Feuerwehr sichert während des Sturmes ein großes Baugerüst an einem mehrgeschossigen Wohnhaus in Hörde.

Am Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Gerüst in Berghofen gerufen, das umzustürzen drohte. Das Gerüst war kürzlich an einem dreigeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude in der Berghofer Straße aufgebaut worden. Im abendlichen Sturm, der ganz Dortmund bewegte, löste sich das obere Drittel des Baugerüstes aus der Verankerung. Dadurch schlug der oberere Gerüstteil fast einen Dreiviertelmeter aus den eigentlich vorgesehenen Verankerungspunkten heraus und bewegte sich heftig hin und her. Auf dem Boden neben dem Gerüst lagen bereits Teile der Verankerung.

Die Feuerwehrbeamten sperrten weiträumig den Bereich vor dem Gerüst und sicherten die gefährdeten Flurbereiche im Gebäude. Danach improvisierten die Einsatzkräfte mittels eine mitgeführten Abstützsystemes für Verkehrs- und Bauunfälle mehrere Festpunkte im zweiten Obergeschoß. Aus den geöffneten Fenstern heraus sicherten sie das Baugerüst mit dem Abstützsystem und unterbanden damit jede weitere Gerüstbewegung. Insgesamt mussten drei Löschfahrzeuge zusammengezogen werden, um ausreichend Abstützsysteme einsetzen zu können. Mit der Drehleiter wurde das Gerüst auch von oben kontrolliert und mit weiteren Spanngurten befestigt.

