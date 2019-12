Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Am Dienstag erbeuteten Einbrecher Bargeld und mehrere Fahrzeugbriefe aus einem Einfamilienhaus an der Sleperstraße. Zwischen 08.10 Uhr und 18.05 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie durchsuchten das Gebäude und flüchteten unerkannt mit der Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Arnsberg: In der Zeit von Montag, 15 Uhr, bis Dienstag, 18 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Haus auf der Straße "Im Ohl" ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zur Beute liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Meschede: An der Tür eines Vereinsheims am Sophienweg scheiterten unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende. Zwischen Freitag und Sonntag versuchten sie die Tür aufzuhebeln. Ohne die Tür zu öffnen mussten sie schließlich ohne Beute vom Tatort flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell