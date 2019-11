Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel, 16.11.2019 Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter (ots)

Trickdiebstahl Am Freitag, dem 15.11.2019, gibt sich ein zur Zeit noch unbekannter Täter bei dem 83-jährigen Geschädigten als Antiquitätenhändler aus und wird in das Reihenhaus in der Schumannstr. gelassen. Für einen Toilettengang und das vermeintliche Holen einer Sackkarre wird der Täter unbeaufsichtigt gelassen. Im Nachhinein wird das Fehlen einer vierstelligen Bargeldsumme festgestellt.

Containerbrand Freitag Nachmittag gerieten auf der Straße Rabenacker aus unbekannter Ursache zwei Altpapiercontainer in Brand und wurden hierdurch komplett zerstört.

Zeugenhinweise jeweils an die Polizei Lebenstedt: 1897-215

