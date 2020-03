Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verantwortungsloses Verhalten eines Unfallverursachers +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat einen die Straße überquerenden Fußgänger angefahren und anschließend die Flucht ergriffen. Der Fußgänger blieb verletzt auf der Straße liegen.

Am Mittwoch, den 04. März 2020, überquerte ein 26-jähriger Fußgänger den Eckermannsweg, nachdem er seinen Pkw am Straßenrand parkte. In diesem Moment wurde er von einem schwarzen Pkw angefahren, der aus Richtung Goethestraße kam.

Der 26-Jährige prallte gegen die Motorhaube und kam auf der Straße zum Liegen. Der schwarze Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 26-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Zeugen, die Hinweise zu einem schwarzen Pkw ohne Licht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (281100).

