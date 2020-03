Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der A1 zwischen Stuhr und Brinkum +++ Straßensperrung

Delmenhorst (ots)

Auf der Autobahn 1 kam es zwischen den Anschlussstellen Stuhr und Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzugmaschinen. Ölaustritt auf die Fahrbahn. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Am Mittwoch, den 04. März 2020, kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Sattelzugmaschinen. Der Unfallort befindet sich auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Stuhr und Brinkum in Fahrtrichtung Hamburg. Der Fahrer eines rumänischen Sattelzuges, der mit Eiscreme beladen war, fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Sattelzug auf. Keiner der Fahrzeugführer wurde durch die Kollision verletzt. Allerdings ist der rumänische Sattelzug nicht mehr fahrbereit und wird durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Zudem tritt weiterhin Öl auf die Fahrbahn aus. Aufgrund der Bergungs- und Räumarbeiten wird die Sperrung des mittleren und rechten Fahrstreifens bis in die frühen Abendstunden gesperrt bleiben. Weitere Erkenntnisse, als die bereits Erwähnten, liegen bislang nicht vor.

