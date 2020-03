Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: ++ Verkehrsunfall mit Leichtverletzten in Ganderkesee ++

Delmenhorst (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am Mittwoch, 04.03., gegen 17:30 Uhr auf der Bergedorfer Landstraße in Höhe der Einmündung "Heinrich-Schwarz-Weg". Dabei war eine 26-jährige Ganderkeseerin im Begriff, mit dem Pkw von der Bergedorfer Landstraße nach links in den "Heinrich-Schwarz-Weg" abzubiegen; diesen Umstand erkannte die ihr nachfolgende 35-Jährige aus der Gem. Großenkneten zu spät und setzte mit ihrem Pkw zum Überholen an. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch sich beide Beteiligte leichte Verletzungen zuzogen. Der Pkw der 35-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Für etwaige Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

i.A. POK Herwig

Telefon: 04221-1559116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell