POL-WHV: Unbekannte beschädigen Wohnungstüren und versuchen eine Wohnungstür aufzuhebeln - es blieb beim Versuch

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. In der Zeit vom 20.-22.05.2019 gelangten bislang unbekannte Täter in ein leerstehendes Mehrfamilienhaus in der Bremer Straße. Dort beschädigten sie drei Wohnungseingangstüren. Außerdem versuchten Unbekannte am Mittwoch, 22.05.2019, in der Zeit von 09:30 - 12 Uhr in der Hamburger Straße in eine im Hochparterre gelegene Wohnung zu gelangen, scheiterten jedoch bei ihren Hebelversuchen.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

