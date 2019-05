Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tätertrio nutzt eine günstige Gelegenheit aus und entwenden aus einem Pkw eine Handtasche

Wilhelmshaven (ots)

wilhelmshaven. Am Mittwoch, 22.05.2019, kam es gegen 13:40 in der Sven-Hedin-Straße zu einem Handtaschendiebstahl. Drei bislang unbekannte Täter hielten sich zu diesem Zeitpunkt sehr auffällig auf dem dortigen Supermarktparkplatz auf. Bisherigen Erkenntnissen nach nahm das Trio offensichtlich die auf dem Parkplatz abgestellten Fahrzeuge in Augenschein und nutzten die kurze Zeitspanne, in der eine Frau ihren Müll an dem Müllsammelplatz entsorgte.

Einer der drei entwendete die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche und stieg in den wartenden Fluchtwagen ein, der in Richtung Stadtnorden fuhr.

Die Täter werden mit einem Alter von 25 - 35 Jahre alt beschrieben, Einer soll 180 - 190 cm groß gewesen sein, einen Bart und einen grauen Hoodie getragen haben. Die anderen beiden hatten ebenfalls Hoodies an und jeweils Basecaps auf dem Kopf.

Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

