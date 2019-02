POL-HB: Nr.: 0109 --Zeugenaufruf nach Überfall

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, Posener Straße Zeit: 13.02.19, 06.45 Uhr

Am Mittwochmorgen überfiel eine bislang unbekannte Person einen 62-jährigen Mann in Bremen Gröpelingen und flüchtete anschließend ohne Beute. Die Polizei sucht nach der unbekannten Person.

Gegen 06:45 Uhr ging der Bremer im Grünzug West mit seinem Hund Gassi. Auf Höhe der Posener Straße wurde er plötzlich hinterrücks niedergeschlagen. Am Boden liegend trat der unbekannte Angreifer dem 62-Jährigen ins Gesicht und durchsuchte ihn anschließend nach Wertgegenständen. Nachdem die Person nicht fündig geworden ist, flüchtete diese ohne Beute in unbekannte Richtung. Der Angegriffene erlitt Gesichtsverletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Der Räuber wurde als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Eine genauere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Grünzug West und/oder oder Posener Straße gemacht? Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 362-3888 entgegen.

