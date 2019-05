Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - ein Kind und ein Mofafahrer verletzt

Wilhelmshaven (ots)

schortens. Am Mittwochabend, 22.05.2019, kam es um 18:55 Uhr an der Jeverschen Landstraße, am dortigen Sportplatz, zu einem Verkehrsunfall. Ein Mofafahrer befuhr den Radweg der Jeverschen Straße aus Sillenstede kommend in Richtung Jever. Ein 10-jähriges Kind beabsichtigte vom Sportplatz kommend, mit dem Fahrrad auf den Radweg einzufahren. Es kam beim Einfahren zum Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten.

Der 10-Jährige stürzte infolge des ersten Zusammenstoßes auf dessen Begleiter, ein 9-jähriges Kind, das ebenfalls mit dem Fahrrad unterwegs war. Der Mofafahrer stürzte mit seinem Roller auf den Grünstreifen. Das 10-jährige Kind und der 38-jährige Mofafahrer wurden für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell