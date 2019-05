Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Trotz Fahrverbot nutzte ein 77-Jähriger in Bockhorn seinen Pkw - Polizei leitet Verfahren ein und beschlagnahmt den Führerschein

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am Mittwochabend, 22.05.2019, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 18.00 Uhr in Bockhorn, Alte Bahnlinie, einen PKW VW an. Im Rahmen der daraufhin erfolgten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer das Fahrzeug führte, obwohl gegen ihn bereits ein Fahrverbot verhängt wurde.

Wegen des Fahrens, trotz bestehenden Fahrverbotes, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten den Führerschein des 77-Jährigen.

