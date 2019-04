Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung an Fenster

Von Freitag, 12. April 2019, 15.00 Uhr bis 14. April 2019, 14.00 Uhr warfen unbekannte Täter in Vechta, Philosophenweg, einen Stein gegen ein Fenster der Martin-Luther-Schule. Hierdurch wurde die äußere Scheibe der Verglasung beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 100,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Am Sonntag, 14. April 2019 beschädigten unbekannte Täter in Lohne, Brägeler Straße, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes ein Verkehrszeichen (verbotene Durchfahrt) in dem sie es herausbrachen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Bakum - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 14. April 2019, 22.50 Uhr befuhr ein 32-jähriger aus Essen/Oldenburg mit einem Pkw die Essener Straße in Bakum, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,27 Promille gemessen. Eine Blutprobe wurde dem 32-jährigen entnommen. Die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt.

Steinfeld - Brandstiftung an einem Nagelstudio

Am Sonntag, 14. April 2019, wurde der Polizei um 05.47 Uhr ein Brand an der Großen Straße gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Eingangsbereich eines Nagelstudios zu brennen begonnen hatte. Die Feuerwehr Steinfeld konnte die Flammen zügig ablöschen, sodass kein größerer Gebäudeschaden entstand. Ob das Innere des Studios in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist nicht bekannt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnten Hinweise gewonnen werden, die auf Brandstiftung hindeuten. Die Ermittlungen hierzu laufen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Tel. 05492-2533) entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 14. April 2019, 10.15 Uhr, wurde eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus Vechta in der Straße An der Probstei kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sie nicht mehr im Besitz eines Führerscheines war. Daher wurde gegen sie ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und ihr die Weiterfahrt untersagt.

