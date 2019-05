Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn, bei dem ein plötzlich auf die Straße laufender Hund angefahren wurde - Polizei sucht den Hund bzw. den Halter und Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

bockhorn. Am Dienstagmorgen, 21.05.2019, kam es gegen 10:55 Uhr auf der B 437 (Bockhorner Straße) zu einem Verkehrsunfall. Eine 65-Jährige aus Zetel fuhr mit ihrem PKW Ford in Richtung Neuenburg. Sie befand sich in dem Streckenabschnitt zwischen Südstraße und Oldenburger Weg, als vom parallel verlaufenden Gehweg ein Hund auf die Fahrbahn rannte und von dem PKW der 65-Jährigen erfasst wurde. Der Hund blieb zunächst auf der Fahrbahn liegen, rannte dann aber auf die angrenzenden Grünflächen. An dem PKW entstand leichter Sachschaden.

Bei dem Hund soll es sich um einen labradorähnlichen schwarzen Hund gehandelt haben, der im Nahbereich nicht mehr festgestellt werden konnte. Der entsprechende Hundehalter wird gebeten sich mit der Polizei in Varel oder Bockhorn in Verbindung zu setzen.

