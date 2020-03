Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Wildeshauser fährt über rote Ampel, verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 04. März 2020, befuhr ein 78-jähriger Pkw-Fahrer aus Wildeshausen gegen 13.45 Uhr, mit seinem Daimler-Benz die Ahlhorner Straße in Richtung Stadtmitte Wildeshausen.

An der Kreuzung Ahlhorner Straße/Westring/Nordring missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel und kollidierte in der Folge mit einem Sattelzug, der vom Westring kommend in Richtung Nordring fuhr. Der Lkw wurde von einem 53-jährigen Fahrzeugführer aus Bremen gelenkt. Der 78-jährige Pkw-Fahrer flüchtete zunächst mit seinem stark beschädigten Pkw, konnte aber aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Das Amtsgericht Oldenburg ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg die Beschlagnahme des Führerscheins an.

Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschäden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf circa 11.000 Euro. Gegen den 78-Jährigen wurden mehrere Verfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Lorena Lemke

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell