Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Räume einer Physiotherapiepraxis in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Nordenham sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Praxis für Physiotherapie in der Oldenburger Straße. Ein unbekannter Täter drang nach Aufhebeln eines Fensters in die Praxisräume ein und entwendete unter anderem Bargeld.

Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 06. Dezember 2019, 18:00 Uhr, bis Montag, 09. Dezember 2019, 7:00 Uhr. Insgesamt wurde ein Schaden von etwa 550 Euro verursacht.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen (1462535).

