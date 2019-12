Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B 212 in Berne

Delmenhorst (ots)

Glücklicherweise nur Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am heutigen Tage auf der B 212 in Berne entstanden.

Eine 58-Jährige aus Berne befuhr gegen 7:50 Uhr die B 212 (Lange Straße) aus Richtung Elsfleth kommend in Fahrtrichtung Berne und beabsichtigte, nach links in die Straße Am Schulplatz abzubiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 62-Jährigen aus Berne.

Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Beide Pkw waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Gesamtschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

