Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Wie gelangten die Täter in die Wohnung?

Erwitte (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in der Salzstraße in Bad Westernkotten stellt sich die Kriminalpolizei die Frage, wie die unbekannten Täter in die Wohnung gelangen konnten. Aufbruchspuren waren zumindest nicht erkennbar. Heute Nacht, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 2 Uhr, waren die Bewohner nicht zuhause. Bei ihrer Rückkehr stellten sie die offene Wohnungstür fest. Seit dem vermissen die sie unter anderem zwei Handys der Marke Samsung P25 und Honor 10 Lite. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

