Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Delecke - Auto blieb auf dem Dach liegen

Möhnesee (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 13.15 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Arnsberger mit seinem VW die Arnsberger Straße in Richtung Arnsberg. Circa 200 Meter vor der Einmündung zur L857 geriet er in einer Rechtskurve von der regennassen Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb mit seinem Wagen auf dem Autodach liegen. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Soester Krankenhaus gebracht. (reh)

