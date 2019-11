Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 11.11.2019

Peine (ots)

Diebe gelangten durch den Keller ins Haus

Peine, Stadtgebiet. In der Zeit von Samstagabend, bis Sonntagnachmittag gelangten unbekannte Täter in das Haus der Geschädigten, in der Königsbergerstraße. Durch eine nicht verschlossene Kellertür konnten die Täter unbemerkt das Haus betreten und eine Playstation 4, sowie mehrere Controller, Spiele und ein Parfüm entwenden. Die Täter entkamen anschließend unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 255 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Arztpraxis

Peine, Stadtgebiet. Unbekannte Täter verschafften sich, in der Zeit von Samstag, 12:30 Uhr, bis Sonntag, 11:45 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Arztpraxis in der Straße "Berliner Ring" und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 450 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

Flucht nach Verkehrsunfall

Peine, Gemeinde Lengede. In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße "Glückauf-Ring" in Lengede. Hierbei beschädigte er den geparkten Hyundai einer 53-jährigen Lengederin und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

