POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 08.03.2020

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Am 06.03.2020, gegen 18:25 Uhr, befuhr eine 21-Butjadingerin mit ihrem VW Bus in 26937 Stadland die Straße Norderseefeld von Seeefeld in Richtung Stollhamm. Aus bisher nicht geklärter Ursache fuhr sie zunächst leicht auf die rechte Berme. Beim Gegenlenken kam sie ins Schleudern, das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kam im wasserführenden Straßengraben zum Stehen. Die Fahrerin wurde hierbei aus dem Fahrzeug in den Graben geschleudert. Durch den Beifahrer konnte diese aus dem Graben geborgen werden. Die Fahrerin und der 20-jährige Beifahrer aus Butjadingen wurde bei dem Unfall schwer verletzt und der Helios-Klinik Nordenham zugeführt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

