Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in der Schneeburgstraße - Auto kollidiert mit Radfahrerin

Freiburg (ots)

Der Verkehrspolizei wurde nachträglich folgender Verkehrsunfall angezeigt: Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am gestrigen Mittwoch, den 13.05.2020 gegen 12:30 Uhr von der Heinrich-Finke-Straßen kommend in die Einmündung der Straßen Häge/Schneeburgstraße ein. Hierbei missachtete er vermutlich den Vorrang der von rechts kommenden Radfahrerin, welche ihrerseits nach links in die Straße "Häge" abbiegen wollte. Durch die Kollision mit dem Auto stürzte die 17jährige Radfahrerin, verlor kurzzeitig das Bewusstsein und zog sich Prellungen zu.

Die gegenseitigen Personalien sind bekannt, Polizei und Rettungsdienst wurden nicht hinzugezogen.

Zur vollständigen Klärung des Sachverhalts bittet die Verkehrspolizei Zeugen, insbesondere Ersthelfer, welche vor Ort der Radfahrerin geholfen haben, sich unter Tel: 0761-8823100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell