Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall wurde am Mittwoch, 13.05.20, gegen 11.30 Uhr, in der Hauptstraße in Stetten eine 48-jährige Roller-Fahrerin leicht verletzt. Eine 47-jährige BMW-Fahrerin wollte die Hauptstraße überqueren und übersah hierbei offensichtlich die Vorfahrtsberechtigte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die Zweiradfahrerin leicht Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.

