Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Vogtsburg im Kaiserstuhl: 49-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern einer Asylunterkunft in Vogtsburg-Bischoffingen wurde am Dienstag, 12.05.2020, ein 49-Jähriger mit einem Messer verletzt. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses zwischenzeitlich aber wieder verlassen. Der 28-jährige Tatverdächtige, nach dem unter anderem mithilfe eines Polizeihubschraubers gefahndet wurde, stellte sich am Dienstagabend der Polizei und wurde vorläufig festgenommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand ereignete sich der Vorfall um circa 14 Uhr in der Straße "Im Winkele". Zuvor soll es zu einem Streit zwischen den zwei Männern gekommen sein. Die genauen Umstände der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

