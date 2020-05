Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Versuchter Einbruch in Waldkindergarten - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Im Zeitraum von Dienstag, dem 12.05.2020, 14:00 Uhr, auf Mittwoch, dem 13.05.2020, 08:45 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter erfolglos in den umgebauten Bauwagen des Natur-und Waldkindergartens einzubrechen. Die Aufbruchspuren weisen nicht gerade auf Profis hin; ohnehin wären den Tätern nur Spielsachen in die Hände gefallen. Einer Zeugin waren am Sonntag, dem 10.05.2020, fünf Jugendliche im Bereich des Bauwagens aufgefallen. Ob diese jedoch etwas mit dem versuchten Einbruch zu tun haben ist ungeklärt. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Emmendingen, Telefon 07641/582-0, in Verbindung zu setzen.

