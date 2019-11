Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Hinweis - Bundespolizei stellt Kokain und Heroin sicher

Recklinghausen (ots)

Insgesamt 16 Konsumeinheiten Heroin und 10 Konsumeinheiten Kokain stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Samstag (02. November) am Hauptbahnhof in Recklinghausen sicher.

Nach einem Hinweis auf mehrere Personen die Drogen konsumieren würden, überprüften Bundespolizisten gegen 9 Uhr drei Männer (25/26/34) aus Recklinghausen. Dabei wurde auch ein Behältnis festgestellt, dass durch einer der Personen auf den Boden geworfen wurde. In diesem befand sich eine größere Menge Heroin und Kokain.

Der Behälter konnte später einem 34-jährigen Mann zugeordnet werden. Gegen den bereits wegen Drogendelikten polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Drogenbesitzes eingeleitet.

