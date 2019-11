Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei zum rheinischen Derby Fortuna Düsseldorf gegen 1. FC Köln verstärkt im Einsatz

Zur Spielbegegnung Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Köln am Sonntagnachmittag (3. November) um 15.30 Uhr, in der Merkur Spielarena Düsseldorf, wird die Bundespolizei die An- und Abreisephase mit einem erhöhten Kräfteansatz im Bahnverkehr überwachen.

Circa 5000 Heimfans und 3500 Gastfans reisen vornehmlich über den Düsseldorfer Hauptbahnhof mit der Deutschen Bahn AG zur Merkur Spielarena an.

In der Anreisephase werden zwei Entlastungszüge vom Kölner Hauptbahnhof ab Gleis 1 mit Abfahrt 12.12 Uhr und 12.35 Uhr eingesetzt. Die Bundespolizei empfiehlt den Anhängern des 1. FC Köln bis zum Bahnhof Düsseldorf Flughafen zu fahren und von dort aus die bereitgestellten Shuttlebusse zu nutzen.

Zur Rückreise sind ebenfalls zwei Entlastungszüge vorgesehen. Die Abfahrt ist vom Bahnhof Düsseldorf Flughafen für 18.23 Uhr und 18.42 Uhr geplant. Mit einem erhöhten Reiseaufkommen ist zu rechnen. Die Bundespolizei wird gefahrenabwehrend die Bahnhöfe und Haltepunkte überwachen und appelliert an die Anhänger beider Vereine, sich für den Fußball und gegen die Gewalt auszusprechen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Pyrotechnik nicht erlaubt ist. Gerade bei der Nutzung in Zügen, Personenbahnhöfen sowie in Fußballstadien können Menschen erheblich gefährdet werden. Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik ist strafbar und wird durch die Polizei konsequent verfolgt.

Ein Pressesprecher der Bundespolizei wird am Einsatztag für Medienanfragen ab 10.00 Uhr unter der 0173/5678643 als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

