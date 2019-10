Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach dreister Körperverletzung gesucht

Trier (ots)

Im Zusammenhang mit einem körperlichen Angriff auf einen 85jährigen Passsanten bittet die Polizei Trier um Mithilfe seitens der Bevölkerung. Wie die Behörde mitteilte, war der betagte Mann bereits am 01. Oktober gegen 16.30 Uhr im Bereich des Hotels Petrisberg in der Sickingenstraße zugegen, als er von einer ca. 30 Jahre alten Frau niedergeschlagen wurde. Auch nach dem folgenden Sturz des Opfers, wurden weitere Schläge auf den Mann verübt. Die Angreiferin ergriff nach der Tat die Flucht in unbekannte Richtung. Zur Beschreibung der Frau liegen keine konkreten Erkenntnisse vor, allerdings war sie zum Tatzeitpunkt mit zwei verschieden großen Hunden unterwegs. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Trier unter 0651-9779/3200.

