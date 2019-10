Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere PKW aufgebrochen

Hermeskeil (ots)

Der Polizeiinspektion Hermeskeil wurden am Montagmorgen mehrere Autoaufbrüche angezeigt. Die bislang bekannt gewordenen 6 betroffenen Fahrzeuge waren von Sonntag, 13.10.2019, auf Montag, 14.10.2019 alle in Hermeskeil auf einem bei der Alten Poststraße an einem Einkaufsmarkt gelegenen Parkplatz abgestellt. Bisherigen Ermittlungen zu Folge dürfte die Tat im Zeitraum von 02:30 Uhr bis 03:00 Uhr begangen worden sein. An allen Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen und die Innenräume durchwühlt. Mögliche Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen. Tel.:06503-91510

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell