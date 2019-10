Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Baumholder, Hauptstraße / Freiherr-vom-Stein-Straße (ots)

Unbekannte Täter zerkratzten im Zeitraum vom 10.10.2019, 18:00 Uhr bis 11.10.2019, 10:00 Uhr mit einem spitzen Gegenstand einen blauen Opel. Das Fahrzeug war im betreffenden Zeitraum zunächst in einer Hofeinfahrt in der Hauptstraße in Baumholder und danach auf einem Parkplatz neben dem Anwesen 19 in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Baumholder abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06783-9910.

