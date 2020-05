Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Etwa 2.000 Euro Sachschaden verursachte ein Unfallflüchtiger am Dienstag, dem 12.05.2020, zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr, in der Langestraße. Der Unfall ereignete sich auf dem öffentlichen Parkplatz an der Einmündung Blumenstraße. Möglicherweise war es ein Transporter, der beim Rangieren gegen einen geparkten schwarzen VW Polo Fox gefahren ist. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Waldkirch, Telefon: 07681/4074-0, in Verbindung zu setzen.

