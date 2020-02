Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht

- Zeugen gesucht -

Fulda - Am Freitag (31.01.), kam es gegen 12:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug befuhr die Frankfurter Straße in Richtung Bronzeller Kreisel und missachtete beim Einfahren in den Kreisel den schwarzen VW-Golf einer sich im Kreisel befindliche vorfahrtsberechtigten 60-jährige aus Fulda. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der VW-Golf an der rechten hinteren Seite beschädigt wurde. Das unbekannte Fahrzeug hat vermutlich Beschädigungen an der linken vorderen Seite. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

