Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Flamersheim

Euskirchen (ots)

Unbekannte brachen am Freitagabend in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus in Flamersheim ein, während sich die Eigentümer außer Haus befanden. Nach ersten Angaben der Bewohner wurden mehrere goldene Schmuckstücke entwendet.

