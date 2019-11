Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbrecher mit Licht gestört

53879 Euskirchen (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte am Donnerstagvormittag (9 Uhr) in der Kirchstraße mit Hilfe eines unbekannten Gegenstands die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Als die Bewohnerin das Licht am Hauseingang einschaltete, floh der Täter in Richtung Kirchstraße/Kirchplatz.

