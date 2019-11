Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Konstanz

Sachbeschädigung

Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde am Samstagabend gegen eine bislang unbekannte Person erstattet, die gegen 23.30 Uhr auf dem P+R-Parkplatz in der Reichenaustraße die Windschutzscheibe eines dort geparkten BMW zerstört hat. Zeugen konnten beobachten, wie drei Männer den dortigen Erdwall entlang liefen. Einer der drei Männer sei vom Wall auf den BMW gesprungen und auf die Windschutzscheibe gestürzt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde diese stark beschädigt. Anschließend entfernten sich die drei Personen in Richtung einer Diskothek. Der Täter wird beschrieben als ca. 1,80 m groß, komplett schwarz gekleidet mit Hose, Kapuzenpulli und Schuhen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Konstanz, Tel. 07531 995 0, erbeten.

Konstanz

Gewahrsam

Im polizeilichen Gewahrsam endete die Nacht auf Sonntag für einen 20-jährigen alkoholisierten Mann, den Beamte des Reviers gegen 02.45 Uhr in der Reichenaustraße vorläufig festgenommen haben. Vom Mitarbeiter eines Schnellrestaurants war zuvor über Notruf eine Schlägerei im Restaurant mitgeteilt worden. Beim Eintreffen der ersten Streife flüchtete der 20-Jährige sofort quer über die Reichenaustraße, konnte jedoch von Polizisten kurze Zeit später eingeholt werden. Der Mann musste aufgrund seines aggressiven Verhaltens zu Boden gebracht und mittels Handschließen geschlossen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen wurde der 20-Jährige zunehmend aggressiver und musste schließlich unter Anwendung von unmittelbarem Zwang in eine Gewahrsamszelle auf das Revier gebracht werden. Zum Tathergang im Schnellrestaurant konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der 20-Jährige dort mit einem 21-jährigen Mann aneinandergeraten war, da er offenbar dessen weiblicher Begleitung zu nahe gekommen war. Bei der Auseinandersetzung erlitt der 21-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf als er gegen eine Glastür stürzte, die zu Bruch ging.

Konstanz

Geld erpresst

Zwei 18-jährige Männer erschienen am Sonntagnachmittag auf dem Polizeirevier und erstatteten Anzeige gegen drei unbekannte Täter. Sie gaben an, in der Nacht gegen 02.00 Uhr vor einem Schnellrestaurant im Bereich Oberlohnstraße von drei Männern angesprochen und mit einem Vorwand von der belebten Örtlichkeit weggelockt worden zu sein. Dann sei einem der 18-Jährigen ein ihm nicht bekannter Gegenstand in den Rücken gedrückt und Bargeld gefordert worden. Da die Beiden kein Bargeld dabei gehabt hätten, seien sie mit den unbekannten Tätern nach weiteren massiven verbalen Drohungen zu einem Geldautomaten gegangen und hätten ihnen Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich übergeben.

Bei den Tätern handelt es sich laut Aussagen der Opfer um drei männliche Personen im geschätzten Alter von 18 bis 20 Jahren mit südosteuropäischem Aussehen. 1. Der Haupttäter ist ca. 1,80 m groß und hat einen leichten Oberlippenbart. Er trug eine schwarze Mütze, eine dunkle Winterjacke, eine Jeans und ein weißes T-Shirt unter der Jacke. 2. Der zweite Täter war ca. 1,90 m groß und von der Statur deutlich kräftiger und fülliger. Er hatte einen Dreitagebart, dunkle Haare, trug eine dunkle Jeans und ein dunkles T-Shirt. Zum dritten Täter konnten keine Angaben gemacht werden. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07531 995-0 mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung zu setzen.

Radolfzell

Körperverletzung

Verletzungen am Kopf trug ein 19-jähriger Äthiopier am Sonntag gegen 00.30 Uhr nach einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Innenstadt davon. Der Mann gab gegenüber den Polizisten an, in der Nähe der Höristraße von zwei Afghanen angesprochen und nach seiner Herkunft befragt worden zu sein. Plötzlich habe einer der beiden Männer mehrfach mit einer Flasche auf den Kopf des 19-Jährigen eingeschlagen. Anschließend hätten sich der Täter und sein Begleiter entfernt. Eine nähere Beschreibung der Männer war dem 19-Jährigen nicht möglich.

Singen

Körperverletzung

Vermutlich aus Eifersucht kam es in der Nacht auf Sonntag gegen 03.30 Uhr in einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei stark alkoholisierten Männern im Alter von 19 und 28 Jahren. Der Ältere der beiden hatte gemäß den Aussagen des Jüngeren dessen Freundin "dumm angemacht". Daraufhin soll der 19-Jährige laut Aussagen von Zeugen dem 28-Jährigen eine Flasche über den Hinterkopf geschlagen und mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, so dass dieser verletzt wurde und von Sanitätern vor Ort behandelt werden musste. Der 19-Jährige wurde wegen des Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung angezeigt.

Singen

Auto beschädigt

Rund 3500 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker, der am Samstag zwischen 11.30 Uhr und 15.00 Uhr einen geparkten VW-Golf beschädigte und dann vom Unfallort flüchtete. Die Tatörtlichkeit könnte entweder in der Straße "Langenrain" oder in der Rielasinger Straße vor einem Frisörgeschäft gewesen sein. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei unter Tel. 07731 888-0 erbeten.

Gaienhofen

Sachbeschädigung

Unbekannte Vandalen haben im Zeitraum zwischen Freitag, 08.11., und Freitag, 15.11., einen Grillplatz auf einem Rebgelände in der Nähe der Hermann-Hesse-Schule verwüstet. Der Holztisch einer Sitzgruppe wurde angezündet und die Sitzbänke, ein Metallgartenhäuschen und weitere Gegenstände wurden komplett zerstört. Die Höhe des Sachschadens beträgt rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07735 97100 entgegen.

Orsingen-Nenzingen

Unfall - Zeugenaufruf

Die Polizei sucht nach dem unbekannten Fahrer eines dunklen Audi Q5 oder Q7, der am Samstag gegen 14.00 Uhr nach einem Unfall im Nenzinger Wäldle geflüchtet ist. Ein 19-jähriger Mitsubishi-Fahrer war mit einer Beifahrerin von Nenzingen durch das Nenzinger Wäldle in Richtung Stockach unterwegs. Im Wald kam ihm in einer Linkskurve der unbekannte männliche Audi-Fahrer entgegen. Dieser fuhr zu weit auf der Gegenfahrbahn, weshalb der Mitsubishi-Lenker ausweichen musste, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kam er mit der Beifahrerseite ins Bankett, bremste und geriet ins Schleudern, woraufhin der Wagen gegen einen Baum prallte. Der Audi-Fahrer entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Der Mitsubishi-Lenker und seine Beifahrerin blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Stockach, Tel. 07771 9391-0, erbeten.

Stockach

Streit eskaliert

Zwei Männer gerieten am heutigen Montag gegen 07.00 Uhr auf dem Parkplatz des Aach-Centers in Streit, so dass schließlich Beamte des Polizeireviers einschreiten mussten. Ein 21-Jähriger war zu Fuß mit Kopfhörern auf dem Parkplatz unterwegs und stand offenbar einem 53-jährigen Autofahrer im Weg, der an dem 21-Jährigen angeblich nicht vorbeifahren konnte. Der 53-Jährige sprach den Jüngeren an, woraufhin dieser aus Wut gegen die Beifahrertür des Wagens trat. Daraufhin eskalierte die Situation vollends: Der Autofahrer zerstörte die Kopfhörer seines Kontrahenten und beide schlugen und bissen sich. Gegen beide Beteiligte wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.

