POL-KS: Folgemeldung zu Scheunenbrand in Schauenburg: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Beachten sie bitte auch unsere am Montag, 02.09.19, um 12:51 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4363882 veröffentliche Pressemitteilung).

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Die Ermittlungen zur Brandursache der am Samstagnachmittag in Schauenburg-Elgershausen abgebrannten Scheune nebst Anbauten dauern weiter an. Die für Brände zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kriminalpolizei Kassel haben am gestrigen Montag die Ermittlungen an der Brandstelle fortgeführt. Wie sie mitteilen, ergaben sich bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Die Ursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen dauern an. Wie bereits berichtet, konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindert werden. Lediglich die Fassade des Hauses wurde durch das Feuer leicht beschädigt.

