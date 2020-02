POL-OH: Alufelgen von Land Rover Evoque zerkratzt - Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer entwendet

Polizeipräsidium Osthessen

Alufelgen von Land Rover Evoque zerkratzt

FULDA. Die Alufelgen eines grauen Land Rover Evoque zerkratzten Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Haimbacher Merkurstraße. Dabei entstand Sachschaden von rund 600 Euro. Das Fahrzeug stand auf dem Hof eines Anwesens im Bereich des Verbindungsweges zwischen Rehweg und Merkurstraße.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer entwendet

HOFBIEBER. Das Gebäude des Tiefbrunnens an der L 3258 im Bereich der Straße "Am Sportplatz" in Langenbieber war zwischen dem 24.01. und 31.01. das Ziel von Kupferdieben. Dabei entwendeten die unbekannten Täter die Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer im Wert von circa 300 Euro ab. Durch die Demontage entstand Sachschaden von rund 800 Euro.

