Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0019 --Polizei stellt mutmaßlichen Einbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vegesack, Vegesacker Bahnhofsplatz Zeit: 08.01.2020, 03:40 Uhr

Drei Männer brachen in der Nacht zum Mittwoch die Wohnungstür eines 42-Jährigen in Vegesack auf. Einsatzkräfte der Polizei stellten nach zeitnahen Fahndungsmaßnahmen einen verdächtigen 35-jährigen Mann in der Nähe der Wohnung und nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen 03:40 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil drei Einbrecher eine Tür in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Vegesacker Bahnhofsplatz aufgebrochen hatten. Offenbar wurden sie von dem 42-jährigen Bewohner, der zum Zeitpunkt des Einbruches in der Wohnung schlief, gestört. Ohne Beute flüchteten die drei Männer. Aufgrund umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen stellten Einsatzkräfte einen 35-jährigen Mann, auf den eine zuvor abgegebene Beschreibung passte und nahmen ihn vorläufig fest. Die Ermittlungen zu den weiteren Tätern dauern an.

