Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Reifenhaus, Wiesbaden, Mainzer Straße, 25.05.2019, 18:00 Uhr - 27.05.2019, 06:55 Uhr

(He)Zwischen Samstagabend und Montagmorgen brachen unbekannte Täter in ein in der Mainzer Straße in Wiesbaden gelegenes Reifenhaus ein und verursachten einen Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam eine Tür und öffneten anschließend von innen ein Rolltor. Hierdurch wurden ersten Erhebungen zufolge über 200 Reifen und mehrere Sätze Leichtmetallfelgen abtransportiert. Diese Mengen an Reifen und Leichtmetallfelgen müssen mit einem entsprechend großen LKW oder Kastenwagen abtransportiert worden sein. Täterhinweise liegen bis dato nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, welche am vergangenen Wochenende in dem genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbrecher klettert an Regenfallrohr hoch, Wiesbaden, Klagenfurter Ring, 24.05.2019, 19:00 Uhr - 27.05.2019, 10:45 Uhr

(He)Ein sportlicher Einbrecher war zwischen Freitag, 19:00 Uhr, und gestern, 10:45 Uhr, im Klagenfurter Ring in Wiesbaden unterwegs und verursachte durch seinen Einbruch in eine Wohnung mehrere Hundert Euro Sachschaden. Augenscheinlich an dem Fallrohr der Regenrinne kletterte der Täter bis in circa sechs Meter Höhe, stieg dort auf einen Balkon und schlug dann die Scheibe der Balkontür ein. Nun gelang er in das Wohnungsinnere und durchsuchte dieses. Bisherige Ermittlungen ergeben, dass nichts aus der Wohnung entwendet wurde. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Außenspiegel an mindestens 12 PKW beschädigt, Wiesbaden, Loreleiring, Marcobrunner Straße, Kiedricher Straße, 25.05.2019, 01:10 Uhr

(He)In der Nacht von Freitag auf Samstag war ein unbekannter Täter im Bereich Loreleiring, Marcobrunner Straße, Kiedricher Straße unterwegs, welcher an mehreren geparkten Fahrzeugen jeweils einen Außenspiegel beschädigte und bei einem PKW die Heckscheibe einschlug. Eine Zeugin wurde gegen 01:10 Uhr auf den Täter aufmerksam, als dieser an der Ecke Marcobrunner Straße / Loreleiring an einem PKW die Heckscheibe einschlug. Sie informierte den Besitzer des PKW, welcher den mutmaßlichen Täter verfolgte, ihn im weiteren Verlauf jedoch aus den Augen verlor. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. An den 12 beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Täterbeschreibung: männlich, circa 1,70 Meter, stämmige Figur, schwarze Lederjacke, trug eine Bierflasche und einen weiteren, unbekannten Gegenstand bei sich. Er hatte einen etwas ungewöhnlichen Gang; könnte betrunken gewesen sein. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, bzw. weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

4. Mercedes stark beschädigt, Mainz-Kastel, Schwarzenbergstraße, 26.05.2019, 18:00 Uhr - 27.05.2019, 07:50 Uhr

(He)Von Sonntag, 18:00 Uhr bis gestern, 07:50 Uhr beschädigten unbekannte Täter einen in der Schwarzenbergstraße in Kastel abgestellten weißen Mercedes E 350 und verursachten dadurch einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die oder der bis dato unbekannte Täter schlug die Frontscheibe ein, zerdellte teilweise die Karosserie und beschädigte den Griff der Fahrertür so stark, dass diese sich nicht mehr öffnen ließ. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

5. Mehrere Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht, Wiesbaden, April, Mai 2019

(He)In den vergangenen Wochen wurden durch die Wiesbadener Polizei mehrere Fahrräder sichergestellt, welche mutmaßlich bei Diebstählen entwendet wurden. Da die Eigentümer bis dato nicht ermittelt werden konnten, sucht die Wiesbadener Kriminalpolizei nun in der Öffentlichkeit nach diesen, Es handelt sich um insgesamt zehn Fahrräder der Marken B-TWIN, Nakamura, Niklas, Specialized, Wheeler, Motobecane und Cube, sowie einem E-Bike der Marke Winora. Bei drei Rädern besteht die Vermutung, dass diese am Wiesbadener Hauptbahnhof entwendet wurden. Grundsätzlich sind die Tatorte jedoch unbekannt und könnten auch außerhalb von Wiesbaden, z.B. im Rheingau-Taunus-Kreis, liegen. Sollte Ihnen im genannten Zeitraum ein Fahrrad der oben genannten Marken entwendet worden sein, werden sie gebeten, sich tagsüber unter der Rufnummer (0611) 345-3321 (Mo - Fr, 08:00 h - 15:00 h) unmittelbar bei der Kriminalpolizei oder außerhalb dieser Zeiten unter (0611) 345-0 zu melden.

6. Lenkräder und Navigationssysteme entwendet, Wiesbaden-Dotzheim, Froschkönigweg, Felsenstraße, 27.-28.05.2019

(He)In der vergangenen Nacht wurden im Froschkönigweg und in der Felsenstraße in Wiesbaden aus zwei geparkten BMW der 1er Reihe die Lenkräder ausgebaut und entwendet. Aus dem im Froschkönigweg abgestellten Fahrzeug ließen die Täter darüber hinaus noch das festeingebaute Navigationssystem sowie eine von der Halterin im Kofferraum abgelegte Handtasche, zwei Kopfhörer und eine Nike-Sporttasche mitgehen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 15.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Verkehrsunfallflucht - Zweiradfahrer gestürzt, Mainz-Kastel, Rampenstraße, Hochkreisel, 27.05.2019, 08:00 Uhr

(He)Gestern Morgen kam es in Kastel auf der Rampenstraße im Bereich des Hochkreisels zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der verursachende PKW fuhr ohne sich um den Gestürzten zu kümmern weiter. Der mutmaßliche Unfallverursacher war gegen 08:00 Uhr auf der Rampenstraße unterwegs und fuhr in den Hochkreisel ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des 17-Jährigen, welcher im Hochkreisel auf der äußeren Spur in Richtung Mainz unterwegs war. Der Zweiradfahrer bremste stark ab und kam zu Sturz. Eine Berührung zwischen dem PKW und dem Leichtkraftrad fand nicht statt. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 beim Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei zu melden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. 27-Jähriger nach diversen Straftaten festgenommen, Idstein, Bad Schwalbach, Taunusstein, Bad Camberg-Würges, 27.05.2019, (pl)Am Montagnachmittag wurde ein 27-jähriger Mann aus Bad Schwalbach aufgrund mehrerer zuvor begangener Straftaten von Beamten der Polizeidirektion Rheingau-Taunus festgenommen. Der Festgenommene brach in der Nacht zum Montag in eine Autowerkstatt in der Wiesbadener Straße in Idstein ein und entwendete neben diversen Unterlagen einen Opel Corsa sowie die Kennzeichen eines dort abgestellten Aston Martin. Die gestohlenen Kennzeichen wurden im Anschluss an den erbeuteten Opel Corsa angebracht. Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen, fuhr der 27-jährige Afghane dann im Verlauf des Montags mit dem entwendeten Pkw durch die Gegend und tankte zudem noch an einer Tankstelle in Taunusstein, ohne zu bezahlen. Der bereits hinreichend polizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde am Montagnachmittag in Bad Schwalbach angetroffen und festgenommen. Er räumte die oben genannten Straftaten ein. Darüber hinaus werden ihm auch die am Wochenende in Bad Camberg-Würges begangenen Einbrüche in eine dortige Autowerkstatt vorgeworfen.

