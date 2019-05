Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Versammlungen und Aufzüge in Wiesbaden, 25.05.2019, ab 13:00 Uhr

(He)Heute Mittag fanden in Wiesbaden zwei angemeldete Veranstaltungen mit Auftakt-, bzw. Abschlusskundgebungen und zwischenzeitlichen Aufzügen statt. Noch vor Beginn der eigentlichen Veranstaltungen kam es gegen 12:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeibeamten, welcher im Rahmen des Einsatzes mit seinem Polizeimotorrad unterwegs war, sowie einem PKW-Fahrer. Dieser hatte, nach bisherigem Ermittlungsstand, an der Einmündung Kaiser-Friedrich-Ring / Adelheidstraße die Vorfahrt des Polizeibeamten missachtet. Der Beamte wurde leicht verletzt, das Motorrad musste abgeschleppt werden. Gegen 12:30 Uhr fand sich auf dem Bahnhofsvorplatz eine Gruppierung ein, welche gegenüber Mitarbeitern der Versammlungsbehörde erklärte, dass sie eine spontane Demonstration anmelden wolle. Die Teilnehmer machten sich durch Trillerpfeifen bemerkbar. Weiterhin kam es durch Teilnehmer dieser Gruppierung in der Moritzstraße zu kleineren Störungen des Aufzuges der Veranstaltung "#WirSindVielMehr#". Während des Aufzuges der Veranstaltung "#WirSindVielMehr#" wurde durch Einsatzkräfte ein Teilnehmer festgestellt, welcher einen Schlagschutzhandschuh bei sich trug. Dieser wurde sichergestellt und die Personalien des Besitzers erhoben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Als der Aufzug des Vereins "Warmes Wiesbaden" e.V. durch die Wiesbadener Innenstadt zog, erhob ein erheblich alkoholisierter Passant den rechten ausgestreckten Arm. Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

