Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld (ots)

36251 Bad Hersfeld. Am Samstagnachmittag, gegen 17.06 Uhr, befuhr ein 17-jähriger junger Mann aus Niederaula mit seinem Krad und seiner 15-jährigen Mitfahrerin, ebenfalls aus der Gemeinde Niederaula, die Bundestraße 62 aus Asbach kommend in Richtung Bad Hersfeld.

Vermutlich in Folge von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn verlor der Kradfahrer in der Ausfahrt des Kreisverkehrs am Eichhof die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrt endete anschließend auf dem angrenzenden Gehweg.

Der Fahrzeugführer und seine Sozia wurden leicht verletzt, der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50,- Euro geschätzt.

Polizeistation Bad Hersfeld, Feldbinder, PHK

