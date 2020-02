POL-OH: Pressemeldungen der PST Rotenburg

Polizeipräsidium Osthessen

Alheim - Am Samstag, 01.02.2020, 14:15 Uhr befuhr ein 19-jähriger Alheimer mit seinem PKW die Straße Zum Bahnhof in Baumbach. Höhe der Hausnummer 22 wollte er wenden und stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen Gartenzaun im Bereich des Kindergartens. Der Sachschaden am PKW und am Holzzaun wird auf insgesamt 1700,00 EUR geschätzt.

Bebra - Am Samstag, 01.02.2020, 18:44 Uhr befuhr ein 26-jähriger Cornberger mit seinem PKW die B27 aus Richtung Sontra in Richtung Bebra. In Höhe der Ortschaft Asmushausen erkannte der Fahrer ein auf der Fahrbahn liegendes totes Wildschwein zu spät und überfuhr es. Dabei entstand am PKW Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,00 EUR. Hessen Mobil, Straßenmeisterei Rotenburg, wurde zuständigkeitshalber mit der Entsorgung des Kadavers ersucht. Ein Wildunfall der im Zusammenhang mit dem toten Wildschwein steht wurde bei der Polizei nicht angezeigt.

Bebra - Am Samstag, 01.02.2020, 19:10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Cornberger mit seinem PKW die B27 aus Richtung Sontra in Richtung Bebra. Im Bereich des Gefällstücks von der Cornberger Höhe in Richtung Rautenhausen kreuzte ein Stück Rehwild die Fahrbahn und wurde vom PKW erfasst. Der Sachschaden am PKW wird auf 2.500,00 EUR geschätzt.

